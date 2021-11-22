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«Политически невыгодно»: герой РФ оценил версию Попова о гибели «Курска»

Елена Прошина
55 минут назад

Советский и российский офицер подводник, герой России Юрий Юрченко согласился с версией адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка «Курск» столкнулась с субмариной НАТО. Озвучивание этой версии было «политически невыгодным», поскольку «мы могли бы объявить войну» из-за нападения на подлодку, заявил герой РФ в беседе с NEWS.ru.

«Политически невыгодно»: герой РФ оценил версию Попова о гибели «Курска»
Фото: ТАССТАСС

«С самого начала большинство подводников России придерживались той версии, которую озвучил Попов в первый день после гибели «Курска». <...> Это политически было невыгодно (озвучивать эту версию. - Прим. ред.), в принципе мы могли бы объявлять войну, потому что было нападение на нашу подводную лодку. Это мое лично мнение, я так считаю», — пояснил Юрченко.

Юрий Юрченко командовал атомным подводным крейсером стратегического назначения К-18 «Карелия». 29 июля 1994 году на глубине 94 метра субмарина прошла географическую точку Северного полюса и после всплытия на нем впервые за всю историю российского флота были установлены Андреевский и государственный флаги России.

Экс-начальник штаба ВМФ высказался о версии гибели «Курска»

Ранее Вячеслав Попов, который в 2000 году занимал пост командующего Северным флотом, утверждал, что «Курск» затонул в результате столкновения с субмариной НАТО, которая следила за российской подлодкой. По словам военного, он «с вероятностью 90%» знает ее название, но не может озвучить эту информацию публично. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не комментировал слова Попова. Однако представитель Кремля заявил, что следствие в свое время установило причины трагедии.

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. По официальной версии на борту подлодки взорвалась торпеда. Погибли 118 членов экипажа.

Армия,Юрий Юрченко,Вячеслав Попов,Дмитрий Песков,НАТО,
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