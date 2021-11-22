Японский эксперт оценил российский боевой модуль

Японский обозреватель Масаси Сато оценил возможности российского корабельного боевого модуля «Нарвал», который позволит бороться с беспилотниками.
Сато предполагает, что «Нарвал» может стать недорогим и достаточно эффективным средством для борьбы с дронами. Доступные беспилотники сможет использовать не только армия, но и нерегулярные формирования. Это объяснит востребованность российского боевого модуля в странах Ближнего и Среднего Востока. «Нарвал» оснастили крупнокалиберным пулеметом «Корд», автоматом сопровождения цели, тепловизором и дальномером. Серийное производство боевого модуля разработки НПО «Электромашина» начнут в 2022 году.
Не секрет, что некоторые из окружающих Россию стран готовят использование самостоятельно разрабатываемых или легко приобретаемых на внешних рынках дронов для возможных внезапных атак с воздуха по российским объектам в случае военных конфликтов Масаси Сато Военный обозреватель