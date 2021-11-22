Россия передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала Ливану спутниковые снимки, которые связанны со взрывом порта Бейрута. Об этом он рассказал на пресс-конференции со своим ливанским коллегой.

«По просьбе ливанского правительства, мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, они помогут в расследовании причин этого (взрыва в порту Бейрута - Прим. ред.) инцидента», - рассказал Лавров.

Он добавил, что также были рассмотрены перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута.