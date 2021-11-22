Адмирал заявил о гибели «Курска» из-за человеческого фактора

«Второй взрыв произошел через 2 минуты 15 секунд после первого — это колоссальное время для подводников. Если бы они включили систему орошения боеприпасов, систему объемного пожаротушения, «Курск» отделался бы гибелью тех людей, которые находились в первом отсеке. К сожалению, пока пытались разобраться в том, что происходит, автоматика для пожаротушения, судя по всему, была отключена», — рассказал он.