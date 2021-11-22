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У истребителя Су-35 нашли дополнительные радары для обнаружения стелс-самолётов

Ferra.ruиещё 3
1 час назад

Издание The Military Watch обнаружило у российского истребителя Су-35 два дополнительных радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Они могут обнаруживать стелс-самолёты.

У истребителя Су-35 нашли дополнительные радары против стелс-самолетов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты увидели дополнительные радары у Су-35 на постере Рязанского приборного завода. Там изображён бортовой многофункциональный запросчик с активной фазированной антенной решёткой. Эксперты пришли к выводу, что устройства в кромках крыльев — это полноценные радары с АФАР.

В The Military Watch отметили, что двойные радары N036B-1-01 L-диапазона обеспечивают увеличенный угловой охват. Это позволяет отслеживать скрытые цели, а также вести радиоэлектронную борьбу. В целом, длинноволновые радары могут обнаруживать малозаметные цели из-за особенностей стелс-технологий.

Отмечается, что такие антенные системы Н036L-1-01 применяют в радиолокационной станции (РЛС) Н036 «Белка», которая есть у истребителя пятого поколения Су-57.

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