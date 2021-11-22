«Нужно верить»: эксперт о новой версии гибели «Курска»

«Я прекрасно знаком с адмиралом Поповым, который в то время командовал Северным флотом, был там. Это человек очень ответственный и, безусловно, порядочный. Ему можно и нужно верить. Столкновение допускалось и в 2000-м году. Более того, эта версия была наиболее предпочтительна, потому что торпеды при всем их нестабильном, как бывало, использовании все-таки редко взрывались и никогда не наносили такой ущерб. Я верю Попову и считаю, что он сделал правильно. Вопрос заключается в том, что мы, наверное, никогда не узнаем о договоренностях, которые были у России и хозяевами той подводной лодки (с которой столкнулся "Курск"). Это могла быть не одна подлодка, там рассматриваются несколько вариантов. Но, на мой взгляд, вероятность столкновения близка к ста процентам», - отметил профессор.