«Нужно верить»: эксперт о новой версии гибели «Курска»

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал "Рамблеру" заявление адмирала Вячеслава Попова, назвавшего первопричиной гибели атомной подводной лодки «Курск» в 2000-м году ее столкновение с субмариной НАТО.
«Я прекрасно знаком с адмиралом Поповым, который в то время командовал Северным флотом, был там. Это человек очень ответственный и, безусловно, порядочный. Ему можно и нужно верить. Столкновение допускалось и в 2000-м году. Более того, эта версия была наиболее предпочтительна, потому что торпеды при всем их нестабильном, как бывало, использовании все-таки редко взрывались и никогда не наносили такой ущерб. Я верю Попову и считаю, что он сделал правильно. Вопрос заключается в том, что мы, наверное, никогда не узнаем о договоренностях, которые были у России и хозяевами той подводной лодки (с которой столкнулся "Курск"). Это могла быть не одна подлодка, там рассматриваются несколько вариантов. Но, на мой взгляд, вероятность столкновения близка к ста процентам», - отметил профессор.
Подберезкин также рассказал о факторах, которые моли послужить причиной столкновения подлодок.
«Дело в том, что судовождение - вещь достаточно субъективная, здесь очень много человеческого фактора. Течениями регулярно меняется рельеф дна. Там, где находилась подводная лодка, небольшие глубины. Сто метров для подводной лодки такого масштаба как "Курск" - это небольшая глубина. "Курск" высотой с 10-этажный дом, 30 метров. Это похоже на взрослого человека, который плавает в детском бассейне... Много раз говорилось о том, что Северный морской путь - опасное место. Там много отмелей, много непонятного рельефа дна. Поэтому маневрировать на этом пространстве очень и очень тяжело, нужны лоцманы, так всегда было. Поэтому собственно мы и настаиваем на том, чтобы кто-то должен контролировать, помогать в прохождении Северного морского пути. Глубина, на которой затонул "Курск" - это не та глубина, на которой должны плавать подлодки, это слишком мелко для атомной подводной лодки», - подчеркнул эксперт.
Ранее Попов рассказал, что российская атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. По словам адмирала, название субмарины, которая следила за российской подлодкой, известно «с вероятностью 90%».