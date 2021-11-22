Запад пообещал Украине помощь в случае наступления РФ

«Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"», — заявил Данилов.