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Каким будет российский ударный вертолёт будущего

Ferra.ruиещё 1
28 минут назад

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский рассказал, каким будет новый ударный вертолёт, который в будущем заменит Ми-28 и Ка-52.

Каким будет российский ударный вертолёт будущего
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Машину называют принципиально новым ударным вертолётом. По словам Богинского, это будет опционально пилотируемая машина. То есть она будет существовать как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.

Кроме того, будет обеспечена возможность информационного взаимодействия между разными летательными аппаратами и пунктами на земле. Ещё вертолёт будущего сможет применять унифицированное вооружение — подходящее для разных летательных аппаратов.

Внешне новый вертолёт тоже может сильно отличаться от уже существующих.

Напомним, в России недавно прошли испытания ударного беспилотного вертолёта «Термит». С него запустили ракеты с дальностью действия шесть километров.

Армия,Андрей Богинский,АО "Вертолеты России",
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