Каким будет российский ударный вертолёт будущего

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский рассказал, каким будет новый ударный вертолёт, который в будущем заменит Ми-28 и Ка-52.
Машину называют принципиально новым ударным вертолётом. По словам Богинского, это будет опционально пилотируемая машина. То есть она будет существовать как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.
Кроме того, будет обеспечена возможность информационного взаимодействия между разными летательными аппаратами и пунктами на земле. Ещё вертолёт будущего сможет применять унифицированное вооружение — подходящее для разных летательных аппаратов.
Внешне новый вертолёт тоже может сильно отличаться от уже существующих.
Напомним, в России недавно прошли испытания ударного беспилотного вертолёта «Термит». С него запустили ракеты с дальностью действия шесть километров.