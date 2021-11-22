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В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021

ТАССиещё 2
13 минут назад

Международные военные учения Winter Shield 2021 ("Зимний щит") начались в Латвии в понедельник. Об этом сообщило министерство обороны республики.

В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021
Фото: ReutersReuters

Согласно сообщению, которое приводит агентство LETA, учения на Адажском полигоне будут проходить до 4 декабря. В них примут участие военнослужащие механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, представители земессардзе (народного ополчения), а также Европейское командование Вооруженных сил США.

В ходе учений ежедневно в период с 09:00 до 23:00 ( с 10:00 до 00:00 мск) будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Военная техника латвийских и союзных вооруженных сил будет перемещаться по дорогам страны, а военные самолеты - совершать полеты в воздушном пространстве, указано в сообщении.

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