Столкнувшуюся с «Курском» подлодку нашли у берегов Норвегии

Российская противолодочная авиация обнаружила столкнувшуюся с «Курском» иностранную подлодку у берегов Норвегии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом во время трагедии.

«Она некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила — пошла к себе в базу, что было зафиксировано нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — отметил Попов.

Адмирал подчеркнул, что в мирное время одной из основных задач подводных лодок является ведение разведки, а во время учений Северного флота нейтральных водах, по данным Попова, тогда находились сразу три иностранных подлодки.

Напомним, что подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. В результате инцидента погиб весь экипаж судна в составе 118 человек. Согласно официальной версии, причиной происшествия стал тепловой взрыв компонентов торпеды, который привёл к последующей детонации.