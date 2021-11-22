В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Столкнувшуюся с «Курском» подлодку нашли у берегов Норвегии

Елена Прошина
44 минуты назад

Российская противолодочная авиация обнаружила столкнувшуюся с «Курском» иностранную подлодку у берегов Норвегии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом во время трагедии.

«Она некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила — пошла к себе в базу, что было зафиксировано нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — отметил Попов.

Адмирал подчеркнул, что в мирное время одной из основных задач подводных лодок является ведение разведки, а во время учений Северного флота нейтральных водах, по данным Попова, тогда находились сразу три иностранных подлодки.

Гибель «Курска»: что писали в записках подводники 9-го отсека

Напомним, что подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. В результате инцидента погиб весь экипаж судна в составе 118 человек. Согласно официальной версии, причиной происшествия стал тепловой взрыв компонентов торпеды, который привёл к последующей детонации.

В вышедшем накануне интервью Попов заявил, что в действительности причиной затопления судна могло стать столкновение с подлодкой НАТО, которая следила за «Курском».

Армия,Видео,Вячеслав Попов,НАТО,РИА Новости,
98
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители