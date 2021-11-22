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Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели атомной подлодки "Курск"

Газета.Ruиещё 6
4 часа назад

Адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию гибели атомной подводной подлодки "Курск" 12 августа 2000 года. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости". По его словам, субмарина затонула в результате столкновения с подлодкой НАТО, название которой ему известно "с вероятностью 90%". При этом адмирал добавил, что доказательства этому для публичной огласки он предоставить не может. "Ну она (подлодка НАТО - прим. ред.) слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется, или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую", - поделился Попов. Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы — из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки. Ранее стало известно, что скончался вице-адмирал Юрий Сухачев, расследовавший гибель подлодки "Курск".

Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели атомной подлодки "Курск"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Вячеслав Попов,НАТО,РИА Новости,
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