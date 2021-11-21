Украинские военные впервые применили Javelin в Донбассе

Вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в статье для издания Military Times сообщил ее главный редактор Говард Олтмен.

По его словам, данную информацию он получит от руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Буданов сказал, что системы Javelin также использовали в бою против русских», — написал Олтмен.

Соединенные Штаты весной 2018 года передали Киеву первую партию Javelin стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года. Поставка остальных товаров военного назначения, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, предусмотрена на 2021-2022 годы.