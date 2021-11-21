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Military Times: ВС Украины впервые применили ПТРК Javelin в Донбассе

Газета.Ru
6 минут назад

Вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в статье для издания Military Times сообщил ее главный редактор Говард Олтмен.

Украинские военные впервые применили Javelin в Донбассе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, данную информацию он получит от руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Буданов сказал, что системы Javelin также использовали в бою против русских», — написал Олтмен.

Соединенные Штаты весной 2018 года передали Киеву первую партию Javelin стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года. Поставка остальных товаров военного назначения, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, предусмотрена на 2021-2022 годы.

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Ранее обозреватель Тед Карпентер в статье National Interest сообщил, что НАТО специально обостряет обстановку между Киевом и Москвой, предоставляя Украине вооружение и финансируя войну в Донбассе.

Армия,Тед Карпентер,Министерство обороны,НАТО,
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