В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

В Совбезе РФ рассказали о возможных провокациях со стороны Украины

Елена Прошина
48 минут назад

Замглавы российского Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о росте вероятности провокаций, организуемых Киевскими властями в Крыму, в Азовском и Черном морях. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

В Совбезе РФ рассказали о возможных провокациях со стороны Украины
Фото: Ministry of Defense of UkraineMinistry of Defense of Ukraine

«В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях», — сказал Гребенкин.

Он отметил, что после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, у власти в Киеве оказались радикалы. Гребенкин сообщил, что ради конъюнктурных соображений они объявили Россию страной-агрессором. Это обстоятельство, согласно его оценке, крайне негативно влияет на обстановку на российско-украинской границе.

По его словам, Совбез РФ констатирует рост трансграничной преступности в сопредельных областях, выражающийся в создании каналов незаконной торговли оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Параллельно отмечается контрабанда наркотиков, а также различного рода товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.

Гребенкин также упомянул о попытках украинской стороны вести «негативное информационное воздействие» в отношении граждан России, живущих на территории Крыма.

Армия,Александр Гребенкин,Совет безопасности РФ,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители