В Совбезе РФ рассказали о возможных провокациях со стороны Украины

Замглавы российского Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о росте вероятности провокаций, организуемых Киевскими властями в Крыму, в Азовском и Черном морях. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Фото: Ministry of Defense of Ukraine Ministry of Defense of Ukraine

«В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях», — сказал Гребенкин.

Он отметил, что после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, у власти в Киеве оказались радикалы. Гребенкин сообщил, что ради конъюнктурных соображений они объявили Россию страной-агрессором. Это обстоятельство, согласно его оценке, крайне негативно влияет на обстановку на российско-украинской границе.

По его словам, Совбез РФ констатирует рост трансграничной преступности в сопредельных областях, выражающийся в создании каналов незаконной торговли оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Параллельно отмечается контрабанда наркотиков, а также различного рода товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.