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Украинский генерал рассказал о сроках и плане «вторжения» России

Ювелина Бернст
36 минут назад

Глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы планирует напасть на страну в конце января или начале февраля 2022 года, пишет Military Times.

Украинский генерал рассказал о сроках и плане «вторжения» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Буданова, у границ Украины сосредоточены более 92 тысяч российских военных. Он считает, что нападение РФ будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, и также воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе.

Российско-белорусские учения «Запад — 2021» привели Буданова к выводу, что вторжение может быть осуществлено через Белоруссию.

Украинский генерал заметил признак надвигающейся катастрофы

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что Россия и Белоруссия нападут на Украину на католическое Рождество. По его прогнозам, удар будет с Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», предсказал Арестович.

В зарубежных СМИ все чаще появляются сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Армия,Алексей Арестович,Дмитрий Песков,
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