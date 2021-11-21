Украинский генерал рассказал о сроках и плане «вторжения» России

Глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы планирует напасть на страну в конце января или начале февраля 2022 года, пишет Military Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Буданова, у границ Украины сосредоточены более 92 тысяч российских военных. Он считает, что нападение РФ будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, и также воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе.

Российско-белорусские учения «Запад — 2021» привели Буданова к выводу, что вторжение может быть осуществлено через Белоруссию.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что Россия и Белоруссия нападут на Украину на католическое Рождество. По его прогнозам, удар будет с Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», предсказал Арестович.