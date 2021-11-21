"Этого нельзя исключать", - заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" , отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина . Таким образом Песков прокомментировал предположение, что заявления о том, что Россия готовит вторжение на Украину, заставляют задуматься о возможности провокации.

"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - уверен он.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе", - заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на Зарубина, чего добивается Украина заявлениями о последствиях для России в случае вторжения.

По мнению Пескова, Украина "добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше". "Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия", - убежден представитель Кремля.