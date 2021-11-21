Эксперт: Россия разгромит Украину «решительным ударом»

Экс-сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков заявил, что Россия может разгромить украинскую армию «решительным ударом». Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Военный эксперт подчеркнул, что армия РФ готова к столкновению «в масштабе одного вооруженного конфликта». Сивков не сомневается, что российская группировка, включающая порядка 150 тысяч человек, одержит победу.
«Россия способна сегодня развернуть группировку с необходимой численностью, чтобы решительным ударом разгромить Вооруженные силы Украины», — сказал бывший сотрудник Генштаба.
Ранее высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что Черноморскому флоту понадобится от 50 минут до 10 часов, чтобы полностью нейтрализовать все военные суда и береговую инфраструктуру Украины, если она нападет на Россию, попытавшись захватить Крым.