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Эксперт: Россия разгромит Украину «решительным ударом»

Майк Габриелян
57 минут назад

Экс-сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков заявил, что Россия может разгромить украинскую армию «решительным ударом». Об этом сообщает издание «Аргументы недели».

Эксперт: Россия разгромит Украину «решительным ударом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военный эксперт подчеркнул, что армия РФ готова к столкновению «в масштабе одного вооруженного конфликта». Сивков не сомневается, что российская группировка, включающая порядка 150 тысяч человек, одержит победу.

«Россия способна сегодня развернуть группировку с необходимой численностью, чтобы решительным ударом разгромить Вооруженные силы Украины», — сказал бывший сотрудник Генштаба.

Ранее высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что Черноморскому флоту понадобится от 50 минут до 10 часов, чтобы полностью нейтрализовать все военные суда и береговую инфраструктуру Украины, если она нападет на Россию, попытавшись захватить Крым.

Армия,Константин Сивков,Генштаб,
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