Эксперт назвал самое уязвимое место украинской армии

Военный эксперт Анатолий Кравчук завил, что избыточная политизация является слабым местом украинских вооруженных сил. Он высказал свое мнение в эфире телеканал «Украина 24».
«Наши вооруженные силы сегодня слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность - тем больше работает этот принцип», - считает Кравчук.
Он также высказал сожаление по поводу увольнений работников украинских спецслужб, причастных к провокации против российских служащих ЧВК «Вагнер», в ходе которой последних задержали на территории Белоруссии летом 2020 года.
Ранее СМИ провели опрос среди украинских военнослужащих, который показал, что среди них растет недовольство условиями службы. В ряде подразделений наблюдается катастрофический некомплект личного состава. Заметная часть респондентов не желает продлевать контракт с военным ведомством. Солдаты жалуются на отсутствие мотивации к службе и указывают на практически полное отсутствие патриотизма среди военнослужащих. Об этом сообщал телеканал 360tv.