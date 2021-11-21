Эксперт назвал самое уязвимое место украинской армии

Военный эксперт Анатолий Кравчук завил, что избыточная политизация является слабым местом украинских вооруженных сил. Он высказал свое мнение в эфире телеканал «Украина 24».

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«Наши вооруженные силы сегодня слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность - тем больше работает этот принцип», - считает Кравчук.

Он также высказал сожаление по поводу увольнений работников украинских спецслужб, причастных к провокации против российских служащих ЧВК «Вагнер», в ходе которой последних задержали на территории Белоруссии летом 2020 года.