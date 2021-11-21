В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Эксперт назвал самое уязвимое место украинской армии

Елена Прошина
21 минуту назад

Военный эксперт Анатолий Кравчук завил, что избыточная политизация является слабым местом украинских вооруженных сил. Он высказал свое мнение в эфире телеканал «Украина 24».

Эксперт назвал самое уязвимое место украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши вооруженные силы сегодня слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность - тем больше работает этот принцип», - считает Кравчук.

Он также высказал сожаление по поводу увольнений работников украинских спецслужб, причастных к провокации против российских служащих ЧВК «Вагнер», в ходе которой последних задержали на территории Белоруссии летом 2020 года.

Ранее СМИ провели опрос среди украинских военнослужащих, который показал, что среди них растет недовольство условиями службы. В ряде подразделений наблюдается катастрофический некомплект личного состава. Заметная часть респондентов не желает продлевать контракт с военным ведомством. Солдаты жалуются на отсутствие мотивации к службе и указывают на практически полное отсутствие патриотизма среди военнослужащих. Об этом сообщал телеканал 360tv.

Армия,Министерство обороны,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители