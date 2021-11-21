WSJ: авианосцы США беспомощны перед ракетами России

Американские авианосцы беспомощны против новых ракет Китая и России с большой дальностью полета. Корабли не смогут приблизиться к берегу, для обороны которого используют подобное оружие. Об этом заявил капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс, пишут РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Как указано в статье, и Россия, и Китай теперь вооружены эффективными боевыми средствами, которые если не исключают, то в значительной степени осложняют подход авианосных соединений к целевым территориям. Корабли не смогут приблизиться к берегу на расстояние менее 1800 километров. Палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 будут не в состоянии нанести удар по противнику, пояснил автор публикации.

Он подчеркнул, что если Штаты хотят конкурировать с Россией и Китаем, то им необходимо наращивать дальность нанесения ударов.

Как считает Хендрикс, если на палубах авианосцев в ближайшее время не появятся беспилотные или пилотируемые самолеты с дальним радиусом действия, роль авианосных ударных группировок будет минимальной.