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WSJ: авианосцы США беспомощны перед ракетами России

Елена Прошина
52 минуты назад

Американские авианосцы беспомощны против новых ракет Китая и России с большой дальностью полета. Корабли не смогут приблизиться к берегу, для обороны которого используют подобное оружие. Об этом заявил капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс, пишут РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

WSJ: авианосцы США беспомощны перед ракетами России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как указано в статье, и Россия, и Китай теперь вооружены эффективными боевыми средствами, которые если не исключают, то в значительной степени осложняют подход авианосных соединений к целевым территориям. Корабли не смогут приблизиться к берегу на расстояние менее 1800 километров. Палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 будут не в состоянии нанести удар по противнику, пояснил автор публикации.

Он подчеркнул, что если Штаты хотят конкурировать с Россией и Китаем, то им необходимо наращивать дальность нанесения ударов.

Как считает Хендрикс, если на палубах авианосцев в ближайшее время не появятся беспилотные или пилотируемые самолеты с дальним радиусом действия, роль авианосных ударных группировок будет минимальной.

Ранее стало известно, что ВМС США значительно превосходят российский флот в количестве современной военной техники. Чтобы устранить это преимущество, Москва разработала и успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон». Как заявил военный эксперт Виктор Баранец, эта разработка способна превратить корабли США в «гигантское братское кладбище».

Армия,Оружие,Виктор Баранец,Wall Street Journal,РИА Новости,
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