В России появилась новая военная награда

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия. Соответствующие документы главы государства опубликовали на портале правовой информации 20 ноября. Орден Святого Георгия — это высшая военная награда Российской Федерации, которая имеет четыре степени. Им награждаются старшие и высшие офицеры за боевые заслуги.

Фото: kremlin.ru , CC BY 4.0 kremlin.ru , CC BY 4.0

Георгиевский крест ввёл император Александр I 25 февраля 1807 года. Первоначально награда называлась «Знак отличия Военного ордена». Им награждались нижние чины за службу и храбрость.

Орден Святого Георгия и Георгиевский крест восстановили в России в 1992 году. Крест получают солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы «за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».

Георгиевский крест сделан из серебра, знаки отличия I и II степени — с позолотой. Посередине — круглый медальон и рельефное изображение Святого Георгия. По традиции крест прикрепляют слева на колодке. Лента на колодках крестов I и III степени дополнена бантом.