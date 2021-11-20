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В Крыму пообещали уничтожить спецназ США на дальних подступах

Lenta.ru
33 минуты назад

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на слова ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу о том, что американская армия готовится к прорыву российской обороны полуострова. В комментарии РИА Новости депутат указал, что шансы на успех у спецназа США в случае нападения равны нулю.

В Крыму пообещали уничтожить американский спецназ на дальних подступах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пообещал, что в нынешних реалиях агрессор будет уничтожен уже на дальних подступах, потому что Россия сейчас — это не Афганистан и не Украина.

«Мечтать не вредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет», — подчеркнул депутат.

По его мнению, говорить с Россией с позиции силы можно было только в 1990-х годах, а по состоянию на 2021 год в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой внешней агрессии.

Атламазоглу в статье для Business Insider ссылался на выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), в которых перечислены цели современного спецназа. В том числе там указаны поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою и умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.

Самым важными эксперт назвал береговые противокорабельные ракеты, оперативно-тактические ракетные комплексы, радиолокационные станции и системы противовоздушной обороны. Отсюда он сделал вывод, что спецназ будет играть центральную роль в ликвидации российских установок в районе Крыма и китайских границ в Южно-Китайском море.

Ранее разведка США предупредила американских и европейских политиков о возможном скором вторжении России на Украину. По данным сообщества, времени на то, чтобы помешать Москве начать агрессию, осталось мало. В России все обвинения такого рода отрицают.

Армия,Юрий Гемпель,НАТО,РИА Новости,
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