Рогозин: «Современные войны начнутся с космоса»

«Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия — это очевидная вещь, которой мы должны обладать», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».