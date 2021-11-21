В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Рогозин сообщил о противоспутниковом оружии России. «Войны начнутся с космоса»

Ura.Ruиещё 1
28 минут назад

Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие, потому что в современном мире это необходимо. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин: «Современные войны начнутся с космоса»
Фото: ТАССТАСС

«Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия — это очевидная вещь, которой мы должны обладать», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин отметил, что противоспутниковое оружие в РФ разрабатывалось давно, «пришло время, когда министерство обороны провело испытания».

Ранее сообщалось, что экипажу Международной космической станции угрожает обломок спутника. Космонавтам, возможно, придется прятаться на корабле «Союз» и на американском сегменте станции. Об этом стало известно из трансляции NASA переговоров космонавтов с Землей. США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, которые могли бы понести за собой необратимые последствия для сотрудников МКС.
Армия,Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Министерство обороны,Роскосмос,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители