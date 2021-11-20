В Польше назвали главный минус российского Су-75

Основная проблема перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, заключается в том, что данный истребитель существует не в реальной жизни, а только виртуально и в виде одной демонстрационной модели, рассказывает польское издание Defence24.

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В публикации утверждается, что летные испытания ЛТС могту задержаться из-за «бушующей в России пандемии COVID-19».

«История Су-57, с которым новую машину связывает больше, чем просто одинаковые буквы и цифры в названии, не внушает оптимизма», — уверяет издание.

Defence24 отмечает, что Checkmate нацелен на иностранных покупателей, способных инвестировать в разработку данного самолета и, возможно, его производство у себя в стране. В частности, с данной целью часть оборудования, которое будет получать Су-75, будет модульным.

В ноябре американский журнал The National Interest обозначил критерий успешности ЛТС. Согласно публикации, успех на внешних рынках Checkmate зависит от его использования Вооруженными силами России.

В ноябре американское издание The Drive написало, что ЛТС в действительности выглядит как средний истребитель. В публикации отмечалось, что «Checkmate имеет длину около 17 метров с размахом крыльев 12 метров, по сравнению с аналогичными цифрами в 20 и 14 метров для Су-57».