В США оценили вероятность «вторжения» России на Украину

Завоевание Украины Россией невозможно. Однако присоединение части украинской территории к востоку от Днепра, то есть почти половины страны, выглядит более реалистичной задачей, особенно если русские используют для этого значительную военную мощь, считает старший научный сотрудник Новой американской инициативы по взаимодействию в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета Эмма Эшфорд, пишет Foreign Policy.

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«Прежде всего, давайте вспомним, что Украина - самая большая страна в Европе помимо России. Она больше, чем Германия, Франция или Польша. Завоевание и повторное объединение всей Украины в большую Россию невозможно. Менее амбициозная цель присоединения украинской территории к востоку от Днепра - примерно половины страны - возможна, особенно если русские приложат значительную военную мощь для решения этой проблемы», - считает Эшфорд.

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По мнению эксперта, даже в этом случае русские, скорее всего, столкнутся с сопротивлением украинского населения.

Она отметила, что Украина имеет чрезвычайно важное историческое и политическое значение для России. Они стали отдельными странами только в 20 веке. Россия всегда стремилась к более тесным политическим и экономическим связям, а не к тому, чтобы завоевать Украину. Но при этом, считает Эшфорд, Россия все еще может использовать военную силу для других целей: чтобы навязать непривлекательное мирное урегулирование на Украине, выразить свое недовольство невыполнением Минских соглашений или установить прямой контроль над небольшими территориями страны.

«Однако для Кремля это большой риск, и я не уверен, что выгода перевесит затраты», - добавила она.

Эшфорд также считает, что США и страны ЕС не пойдут на защиту Украины, и это нужно четко понимать.

«Ни США, ни их европейские союзники не были готовы воевать с Россией из-за периферийных интересов США, таких как Украина, в 2014 году, и я не думаю, что они готовы делать это сейчас. Я не думаю, что угроза дальнейших санкций разубедит Путина, но, возможно, попробовать стоит», – пояснила она.