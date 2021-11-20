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Лукашенко рассказал о возможности ядерной войны с НАТО и Россией

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью «Би-би-си» о возможности втягивания России и НАТО в ядерную войну. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», полная версия будет показана в понедельник, 22 ноября.

Лукашенко припугнул журналиста BBC ядерной войной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война», — поделился мнением белорусский лидер.

Он также отметил, что с белорусским народом еще не рассчитались за Вторую мировую войну. «Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать», — подчеркнул Лукашенко.

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Также в интервью Лукашенко заявил, что польские силовики нарушили белорусскую госграницу во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска «Брузги». Он подчеркнул тот факт, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории. Кроме того, он допустил, что военные его страны оказывали помощь мигрантам с Ближнего Востока в пересечении границы с Польшей.

Армия,В мире,Александр Лукашенко,НАТО,BBC News,
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