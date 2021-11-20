Лукашенко припугнул журналиста BBC ядерной войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью «Би-би-си» о возможности втягивания России и НАТО в ядерную войну. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», полная версия будет показана в понедельник, 22 ноября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война», — поделился мнением белорусский лидер.

Он также отметил, что с белорусским народом еще не рассчитались за Вторую мировую войну. «Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать», — подчеркнул Лукашенко.