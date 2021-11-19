В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Business Insider: Армия США готовится к прорыву российской обороны в Крыму

Вероника Полынина
18 минут назад

Американская армия готовит прорыв российской обороны в Крыму. Об этом заявил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в материале для Business Insider, сообщает РИА Новости.

Армия США готовится к прорыву российской обороны в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве доказательства своих слов он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. В их числе поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также способность проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.

Обозреватель также отметил, что самой важной миссией американских Сил специальных операций (ССО) является способность находить и уничтожать системы A2AD. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.

"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — уточняет Атламазоглу.

Как отметил эксперт, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота Соединенных Штатов, если у американского спецназа не получится выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление даст возможность ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, резюмировал колумнист.

Президент Болгарии признал Крым русским

Армия,В мире,НАТО,РИА Новости,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители