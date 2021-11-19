Армия США готовится к прорыву российской обороны в Крыму

Американская армия готовит прорыв российской обороны в Крыму. Об этом заявил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в материале для Business Insider, сообщает РИА Новости.

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В качестве доказательства своих слов он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. В их числе поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также способность проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.

Обозреватель также отметил, что самой важной миссией американских Сил специальных операций (ССО) является способность находить и уничтожать системы A2AD. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.

"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — уточняет Атламазоглу.