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Ультиматум русских: чем пригрозили нацистам в 1943 году

Елена Прошина
14 минут назад

Министерство обороны России опубликовало беспрецедентный ультиматум советских военных, направленный нацистам в 1943 году. Речь идет о финальном эпизоде Сталинградской битвы, сообщает "Царьград".

Ультиматум русских: чем пригрозили нацистам в 1943 году
Фото: ТАССТАСС

"При отклонении Вами нашего предложения..." - сообщается в уникальном документе.

В начале 1943 года была одержана победа советских войск над немецко-фашистской группировкой и взят в плен командующий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Теперь каждый сможет ознакомиться с полным текстом советского ультиматума Паулюсу о капитуляции.

Так, например, в опубликованном документе названы условия, которые отечественная армия могла предоставить немцам в случае согласия на ультиматум. Всему личному составу сдававшихся войск обещали сохранить военную форму, из знаки различия и ордена, личные вещи и прочие ценности, кроме того, высшему офицерскому составу даже могли сохранить холодное оружие.

В то же время врага предупреждали о том, что в случае непринятия предложения о капитуляции "войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окружённых германских войск".

"А за их уничтожение Вы будете нести ответственность", - подчеркивалось в документе.

Армия,Фридрих Паулюс,Министерство обороны,Царьград ТВ,
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