«Размажут тонким слоем»: эксперт о силах России против ПВО Польши

«Надо понимать, что если Польша все-таки когда-то решится на реальные военные провокации против России и Белоруссии, то нет сомнений, что Россией будет применен весь спектр средств, которые не только подавят эти системы ПВО, но и размажут тонким слоем по польской земле», — подчеркнул эксперт.