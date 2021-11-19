В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

«Размажут тонким слоем»: эксперт о силах России против ПВО Польши

Елена Прошина
37 минут назад

Польша планирует разместить на границах с Россией и Белоруссией новые разработанные вместе с Британией комплексы ПВО. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в интервью РИА Новости.

«Размажут тонким слоем»: эксперт о силах России против ПВО Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что в случае провокации Россия буквально размажет их.

«Надо понимать, что если Польша все-таки когда-то решится на реальные военные провокации против России и Белоруссии, то нет сомнений, что Россией будет применен весь спектр средств, которые не только подавят эти системы ПВО, но и размажут тонким слоем по польской земле», — подчеркнул эксперт.

Мураховский пояснил, что речь идет о системе ПВО Narew, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов фунтов. Она предполагает создание зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности. Их планируют размещать недалеко от границ России и Белоруссии, в частности у границ Калининграда.

«Цель размещения в этом месте — противодействие ракетным ударным системам, которые входят в состав ракетных войск и артиллерии РФ и Белоруссии. Польша внимательно изучает возможности наших ударных систем, и эти ЗРК, как они считают, смогут нашим системам противостоять», — добавил военный специалист.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Варшава и Лондон подписали заявление о намерениях, согласно которому британские специалисты окажут содействие польской стороне в создании новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Narew.

Армия,Виктор Мураховский,Министерство обороны,Журнал "Арсенал отечества",РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители