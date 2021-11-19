«Размажут тонким слоем»: эксперт о силах России против ПВО Польши

Польша планирует разместить на границах с Россией и Белоруссией новые разработанные вместе с Британией комплексы ПВО. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что в случае провокации Россия буквально размажет их.
«Надо понимать, что если Польша все-таки когда-то решится на реальные военные провокации против России и Белоруссии, то нет сомнений, что Россией будет применен весь спектр средств, которые не только подавят эти системы ПВО, но и размажут тонким слоем по польской земле», — подчеркнул эксперт.
Мураховский пояснил, что речь идет о системе ПВО Narew, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов фунтов. Она предполагает создание зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности. Их планируют размещать недалеко от границ России и Белоруссии, в частности у границ Калининграда.
«Цель размещения в этом месте — противодействие ракетным ударным системам, которые входят в состав ракетных войск и артиллерии РФ и Белоруссии. Польша внимательно изучает возможности наших ударных систем, и эти ЗРК, как они считают, смогут нашим системам противостоять», — добавил военный специалист.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Варшава и Лондон подписали заявление о намерениях, согласно которому британские специалисты окажут содействие польской стороне в создании новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Narew.