Легче и дешевле, чем F-35. Cу-75 появился из ниоткуда и уже почти готов

На завершившемся в ОАЭ международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 состоялась зарубежная премьера легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Показанный впервые в июле на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском истребитель является важнейшим событием в области боевой авиации за год и важнейшей программой для российского экспорта вооружений в обозримом будущем. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Фото: Imad Creidi/Reuters Imad Creidi/Reuters

Первый несоветский бренд

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Интерес к программе неудивителен. В современной авиации программы новых истребителей появляются не каждый год и обычно развиваются довольно медленно. И уж совершенно необычно, чтобы новая машина выскакивала из ниоткуда. Например, франко-немецкая программа FCAS берет свои корни из концептуальных проработок начала века, несколько лет разработчики показывали различные «картинки» и масштабные модели. И только в 2019 году показали модель в масштабе один к одному (при этом довольно условную), а первый полет прототипа планируется на 2027 год.

Checkmate же не был известен до показа в Жуковском вовсе, а общая информация о том, что в России ведется совместно с зарубежным партнером проработка легкого истребителя, не принималась ранее всерьез — довольно часто подобные программы идут «в стол», для поддержания компетенций конструкторских бюро или на случай внезапного интереса.

Маркетологи «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) продемонстрировали совершенно уникальный, особенно для нашей страны, уровень работы с массмедиа и соцсетями. Ажиотаж, или как принято сейчас говорить «хайп», начали подогревать дозированными вбросами информации за несколько дней до премьеры, и поскольку это был «гром среди ясного неба», интерес среди околоавиационной среды по всему миру оказался огромен.

Любопытно, что программа Checkmate, вероятно, первая, которая в значительной части идет под брендом именно ОАК, а не под брендами КБ советских времен.

При этом показали публике не «модельку», а функциональный полноразмерный прототип. В данном случае грамотно называть его комплексным натурным стендом, КНС. Было даже первоначально заявлено, что именно он после наземных испытаний и доукомплектования будет использоваться для летных испытаний. Причем состояться полет должен был уже в 2023 году. Судя по более поздним заявлениям, сделанным уже в Дубае, для этой цели решили использовать уже находящиеся в постройке два летных прототипа, но от сроков полета не отказались.

Мировая премьера в Дубае неслучайна и вызвана не только тем, что сейчас по причине пандемии авиашоу редки. Именно ОАЭ были иностранным партнером в совместной разработке легкого истребителя, договоренность о чем была заключена еще в 2017 году, и сейчас, по словам главы ОАК Юрия Слюсаря, планируется «активизация переговоров по программе».

Еще на МАКСе отмечалось, что кроме ряда интересующихся стран (в рекламных материалах отдельно упоминались Вьетнам, Индия, Пакистан, Аргентина) есть и одна «особая». Помогают в переговорах с арабами, вероятно, и американские коллеги — ОАЭ пытались приобрести F-35 и даже подписали соглашение в последние дни президентства Дональда Трампа, но сделка текущей президентской администрацией фактически заморожена и может быть вообще отменена.

Арабские союзники для США, конечно, союзники, но огромна мощь израильского лобби, требующего продавать мусульманским странам региона только оружие и технику, уступающую поставляемой Израилю.

Унифицирован и готов к предзаказу

Отсутствие высокой политизированности военно-технического сотрудничества не должно настораживать. Checkmate является совершенно уникальным предложением для рынка тактической реактивной авиации. В буквальном смысле этого слова — это единственный в мире близкий к реализации и готовый к предзаказу легкий истребитель пятого поколения.

В мире идет ряд программ разработки новых истребителей. Серийно выпускается ряд машин — американский F-35, российский Су-57, китайский J-20. Идут испытания еще одной китайской машины — J-31, готовится к полетам южнокорейский KF-21. Однако почти все они это достаточно крупные двухдвигательные машины, что приводит к соответствующей стоимости как приобретения, так и, что еще более важно, жизненного цикла.

При этом исторически сформировалась ниша легкого, однодвигательного истребителя, дополняющего более тяжелые и дорогие машины и вполне достаточного для большинства задач. Таким был, например, МиГ-21, самый крупносерийный сверхзвуковой боевой самолет.

В идеале «младший» брат должен быть еще унифицирован со старшим, в первую очередь по силовой установке — как удачно получилось у американцев в четвертом поколении истребителей с парой F-15 и F-16 использующих одинаковые двигатели.

Необходимость легкого и дешевого истребителя даже для богатых стран при этом такова, что в США F-16 может, по текущим планам, задержаться на службе даже дольше «Рапторов» F-22. С пятым поколением у штатов так уже не получилось — из-за специфики требований F-35 хоть и однодвигательная, но совершенно не легкая машина, как по массе, так и по стоимости эксплуатации. Достаточно сказать, что взлетная масса его на одном уровне с Су-27. И унификации со «старшим» F-22 не вышло, во многом из-за разрыва во времени создания.

С Checkmate должно получиться по-другому: планируется создать настоящий мировой экспортный бестселлер, новый МиГ-21 или F-16. Самолет создан на основе свежего, актуального опыта разработки Су-57. Машины будут унифицированы по силовой установке и части радиоэлектронного оборудования, изначально созданы для действий в едином информационно-управляющем поле, что делает их прекрасным предложением.

В особенности для российских вооруженных сил, которым только Су-57 будет явно численно недостаточно для замены истребителей четвертого поколения.

Истребитель больше не просто боевая единица, а узел в сетецентрической системе. Если что-то можно уверенно сказать об известных требованиях к машинам уже следующего, шестого поколения — например, к европейским FCAS, американской NGAD, так это именно этот момент и его же грамотно подсвечивают при продвижении Checkmate.

Другой модной темой в развитии боевой авиации сейчас является переход к совместным действиям пилотируемых истребителей-командных машин и беспилотников-ведомых. Для Checkmate заявлена разработка опционально-пилотируемой и беспилотной модификаций.

Таким образом Checkmate является, с одной стороны, доступной машиной относительно конкурентов, а с другой — учитывает наиболее актуальные тенденции в развитии авиации на ближайшие пару десятилетий.

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