Япония испугалась военных учений России и Китая

Япония обеспокоена тем, как проходят совместные учения России и Китая, в рамках которых военная авиация стран проводила воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что в Токио испугались возможной угрозы региональной безопасности, передает ТАСС.
«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — пояснил Ёсимаса Хаяси.
Учения Китая и России прошли в конце октября, в том числе у границ республики (КНР). Южная Корея и Япония поднимали свои истребители в связи с совместным патрулированием Москвы и Пекина, но нарушения воздушных границ зафиксировано не было.
В Европарламенте также выражали беспокойство в связи с военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в области вооружений с применением искусственного интеллекта. По мнению чиновников, подобные разработки ведутся без должного внимания к риску для человечества