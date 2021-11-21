Япония испугалась военных учений России и Китая

Япония обеспокоена тем, как проходят совместные учения России и Китая, в рамках которых военная авиация стран проводила воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что в Токио испугались возможной угрозы региональной безопасности, передает ТАСС.

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«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — пояснил Ёсимаса Хаяси.

Учения Китая и России прошли в конце октября, в том числе у границ республики (КНР). Южная Корея и Япония поднимали свои истребители в связи с совместным патрулированием Москвы и Пекина, но нарушения воздушных границ зафиксировано не было.