Секретный беспилотник США показали на видео

Новейший беспилотник США показали на видео. Аппарат неизвестной модели появился в ролике американских Военно-воздушных сил (ВВС). Как предположил The Drive, на кадрах был продемонстрирован секретный беспилотник RQ-180.

Видео под названием «Наследие сегодня — ISR и инновации» дает краткий обзор того, как далеко продвинулись ВВС в области информации, наблюдения и разведки (ISR) за последние десятилетия. В конце ролика демонстрируется полет разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk, который выполнен по схеме «летающее крыло». Главное назначение аппарата – осуществление воздушной разведки.