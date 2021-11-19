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Секретный беспилотник США показали на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

Новейший беспилотник США показали на видео. Аппарат неизвестной модели появился в ролике американских Военно-воздушных сил (ВВС). Как предположил The Drive, на кадрах был продемонстрирован секретный беспилотник RQ-180.

Видео под названием «Наследие сегодня — ISR и инновации» дает краткий обзор того, как далеко продвинулись ВВС в области информации, наблюдения и разведки (ISR) за последние десятилетия. В конце ролика демонстрируется полет разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk, который выполнен по схеме «летающее крыло». Главное назначение аппарата – осуществление воздушной разведки.

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