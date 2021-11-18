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СМИ: в Греции разбился истребитель F-16

ТАСС
1 час назад

Истребитель F-16 ВВС Греции разбился в четверг во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, пилот катапультировался, состояние его хорошее. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

В Греции разбился истребитель F-16
Фото: ReutersReuters

По его словам, катастрофа произошла во время взлета в ходе учебного полета недалеко от базы Андравида, где находится 117-е авиационное крыло ВВС Греции.

Причина аварии одноместного истребителя пока не известна. Пилот успел вовремя катапультироваться. По предварительной информации, его состояние хорошее.

Командование распорядилось провести расследование инцидента.

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