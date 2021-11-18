Турция подготовит украинских военных

По условиям соглашения, страны будут создавать новые правовые основы для расширения взаимодействия в сфере обороны. Всего в документе отражено 21 направление сотрудничества. Среди них совместные учения, военная подготовка, обмен секретными данными и производство военной техники. Также сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна совместно с союзниками разработает стратегию по сдерживанию России.