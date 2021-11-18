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Российские беспилотники заинтересовали иностранных заказчиков

Lenta.ru
31 минуту назад

Иностранных заказчиков заинтересовали российские беспилотники «Орион-Э». Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости о поступивших заявках на поставку беспилотников с управляемыми ракетами.

Российские беспилотники заинтересовали иностранных заказчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников "Орион-Э", оснащенных управляемыми ракетами "Вихрь-М"», — отметил источник агентства.

Ранее генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков отметил возможности экспортных версий беспилотников «Орион». По его словам, российские аппараты смогут работать с зарубежными спутниками.

В сентябре Сергей Богатиков рассказал о модернизированном беспилотнике «Орион-Э», который получил спутниковую связь. Новое оборудование позволило увеличить радиус применения аппарата.

В июле источник РИА Новости сообщил о подготовке беспилотника «Орион» к испытательным пускам противотанковых управляемых ракет «Вихрь». Собеседник агентства отметил, что осенью беспилотники проведут стрельбы по наземным целям, имитирующим бронетехнику. «Орион» сможет нести две ракеты в контейнерах на подкрыльевых пилонах. Вероятность поражения движущегося объекта новым боеприпасом превышает 80 процентов.

Армия,РИА Новости,
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