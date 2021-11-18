Путин заявил о летающих в 20 км от РФ бомбардировщиках НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ. Об этом глава государства сообщил в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России .

«Что касается Черного моря, то последнее выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», - сказал президент.

Глава государства отметил, что в нашей стране очень хорошо помнят, как происходило расширение НАТО на Восток. По словам Путина, несмотря на то, что отношения между Россией и западными партнерами, включая США были уникальными и почти союзническими, предостережения о и озабоченности по поводу расширения Альянса в восточном направлении были абсолютно проигнорированы.