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Кулеба опроверг информацию о переброске британских военных на Украину

News.ru
1 час назад

Информация о возможной переброске на территорию Украины военнослужащих из Великобритании пока является лишь публикацией в СМИ, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости. Так политик прокомментировал материал газеты The Mirror о том, что около 600 британских спецназовцев будут переброшены на Украину из-за угрозы вторжения России.

Кулеба опроверг информацию о переброске британских военных на Украину
Фото: ReutersReuters

Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации, — сказал Кулеба.

В статье The Mirror ссылалась на источники, «знакомые с ситуацией». Комментируя опубликованный материал, украинский политолог Богдан Петренко сообщил, что многие его соотечественники восприняли сообщение газеты «с эйфорией». Однако, по его словам, официального подтверждения данных о переброске военного контингента не последовало, поэтому Украина сможет рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку.

Кроме того, такого количества британского спецназа не хватит для успешного противостояния Москве, добавил эксперт, отметив, что сам он не верит в возможность подобного сценария.

Ранее президент России Владимир Путин назвал публикации зарубежных СМИ, в которых выражалась обеспокоенность по поводу возможного вторжения России на территорию Украины, «алармистскими». Он добавил, что тревога в этих сообщениях явно преувеличена.

Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,РИА Новости,
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