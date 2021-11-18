Минск сообщил о росте числа самолетов НАТО у границ

Минобороны Белоруссии фиксирует рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации НАТО у границ республики, что свидетельствует о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Белоруссии, говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram.
«За последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полетов разведывательной авиации. При этом необходимо отметить, что количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза», — отметили в министерстве.
В минобороны также сообщили о продолжении активного использования беспилотной разведывательной авиации. В военном ведомстве отметили, что минимальное удаление маршрутов полетов от госграницы с Республикой Беларусь составляет 15 — 20 км.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей предупредил об ответных мерах со стороны Союзного государства при размещении на границе войск НАТО.