Украина заявила об обстреле телебашни в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил на своей странице в Facebook, что в Донбассе была обстреляна телебашня.

Фото: пресс-центр штаба ООС пресс-центр штаба ООС

В сообщении сказано, что днем 17 ноября в Луганской области противник трижды обстрелял из тяжелой артиллерии населенный пункт Камышеваха.

«Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию», — заявили в штабе.

При этом Киев утверждает, что накануне «новостная лента оккупантов» изобиловала фейками, что украинские войска ведут обстрелы именно из Камышевахи.

«Становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий», — отметили в штабе.

В свою очередь власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что 17 ноября украинские войска шесть раз нарушили перемирие. Были обстреляны районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Красный Лиман, Калиново-Борщеватое и Сокольники, сообщает «Луганский информационный центр».

«Донецкое агентство новостей» передает со ссылкой на официальных представителей ДНР, что украинские войска утром 18 ноября обстреляли из минометов поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка.