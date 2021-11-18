«Особенностью изделия является максимальная унификация с Сайгой-9, сверловка “Парадокс” в дульной части ствола, хромированные канал ствола и патронник, а также алюминиевое цевье с накладкой на газовую трубку и телескопический приклад АК-ЭВО», – говорится в сообщении оружейной компании.