Группа компаний «Калашников» представила видео ролик с новой моделью гладкоствольного карабина Paradox-TR9. Видеоматериал размещен в YouTube-канале «Калашников».
На кадрах демонстрируется образец изделия, максимально унифицированный с «Сайгой-9».Боезапас оружия – 10 патронов, его масса с неснаряженным магазином — 3,25 кг. Применяемый патрон — 345 ТК с пулей FMJ.
«Особенностью изделия является максимальная унификация с Сайгой-9, сверловка “Парадокс” в дульной части ствола, хромированные канал ствола и патронник, а также алюминиевое цевье с накладкой на газовую трубку и телескопический приклад АК-ЭВО», – говорится в сообщении оружейной компании.