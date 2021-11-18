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«Калашников» представил новую модель карабина «Парадокс». Видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

Группа компаний «Калашников» представила видео ролик с новой моделью гладкоствольного карабина Paradox-TR9. Видеоматериал размещен в YouTube-канале «Калашников».

На кадрах демонстрируется образец изделия, максимально унифицированный с «Сайгой-9».Боезапас оружия – 10 патронов, его масса с неснаряженным магазином — 3,25 кг. Применяемый патрон — 345 ТК с пулей FMJ.

«Особенностью изделия является максимальная унификация с Сайгой-9, сверловка “Парадокс” в дульной части ствола, хромированные канал ствола и патронник, а также алюминиевое цевье с накладкой на газовую трубку и телескопический приклад АК-ЭВО», – говорится в сообщении оружейной компании.

Армия,Оружие,Видео,
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