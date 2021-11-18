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В Китае оценили возможности системы С-550

Lenta.ruиещё 1
48 минут назад

В России разрабатывают зенитную ракетную систему (ЗРС) С-550, которая позволит превзойти Израиль и США в области противоракетной обороны. Возможности российской системы оценил автор китайского портала Sohu.

В Китае оценили возможности системы С-550
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЗРС С-550 может стать первой в мире мобильной системой противоракетной и противокосмической обороны. Новая система позволит перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и средства космического нападения. Автор отмечает, что С-550 сможет противостоять американскому орбитальному самолету X-37B.

Издание подчеркивает, что перспективную систему разрабатывают на основе комплекса С-500 «Прометей», который может перехватывать ракеты на дальности до 600 километров.

«И если С-550 действительно достигнет таких же показателей, то отставание России в области противоракетной обороны, вероятно, будет устранено одним рывком, и она даже сможет превзойти такие страны, как США и Израиль», — резюмирует автор.

Ранее стало известно о разработке новой ЗРС С-550. В ходе оборонного совещания президент России Владимир Путин отметил важность поставок систем С-350, С-500 и С-550 в войска.

В России будет создана новая зенитная ракетная система С-550

Позже в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в основе новой системы лежит ЗРС С-500 «Прометей». Также был отмечен прогресс в работе над С-550.

Мобильную систему противоракетной обороны С-550 могут поставить на вооружении российской армии до 2025 года. Бригадный комплект С-550 получит гиперзвуковую ракету.

Армия,Владимир Путин,
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