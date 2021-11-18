Пентагон не понял, зачем Россия сбила спутник

Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.

Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».