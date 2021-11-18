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Пентагон не понял, зачем Россия сбила спутник

Деловая газета "Взгляд"
45 минут назад

Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Пентагон не понял, зачем Россия сбила спутник
Фото: ReutersReuters

Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.

Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Армия,В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Сергей Шойгу,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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