«Бесчеловечные акции»: РФ осудила израильские бомбардировки Сирии

Бомбардировки территории Сирии со стороны Израиля являются бесчеловечными, но силовой ответ был бы контрпродуктивным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, Москва «категорически выступаем против» израильских «бесчеловечных акций» и призывает Иерусалим уважать суверенитет Сирии и прекратить бомбардировки. Как считают российские власти, «силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории» Сирии.

Лаврентьев считает, что действия Израиля выходят за рамки международного права. По его словам, «нельзя превращать Сирию в поле сведения счетов каких-то, в том числе региональных противников». Как отметил спецпредставитель, для России «остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки не принимались».