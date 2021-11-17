Россия и Турция решили не раскрывать деталей производства C-400

Анкара и Москва договорились не раскрывать деталей совместного производства систем ПВО С-400. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».
«Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями», — сказал глава государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут использоваться «в нужном месте и в нужное время».
Россия и Турция заключили первый контракт на поставку полкового комплекта ЗРК С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.
Президент США Джо Байден пригрозил последствиями Эрдогану из-за покупки российских С-400. Турецкий лидер, в свою очередь, заявлял, что Анкара не откажется от комплексов С-400, несмотря на давление Соединенных Штатов. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что приобретение Турцией у России ЗРК — завершенное дело, и Вашингтон должен это принять.