Россия и Турция решили не раскрывать деталей производства C-400

Анкара и Москва договорились не раскрывать деталей совместного производства систем ПВО С-400. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

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«Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями», — сказал глава государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут использоваться «в нужном месте и в нужное время».

Россия и Турция заключили первый контракт на поставку полкового комплекта ЗРК С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.