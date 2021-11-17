Al-Jazeera: только одна страна способна «дать отпор» России

Только одна страна способна «дать отпор» России, пишет Al-Jazeera, комментируя заявление главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании Ника Картера о возросшем риске войны с РФ. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

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По словам Картера, риск развязывания войны с Россией выше, чем когда-либо, из-за событий в Восточной Европе, включая нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Al-Jazeera отмечает, что совсем недавно бывший сотрудник британской внешней разведки Кристофер Стил заявил, что Россия «думает, что находится в состоянии войны с Соединенным Королевством».

Кроме того, газета The Mirror сообщала, что Великобритания готова отправить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» российских военных.

Упоминается также о произошедшем несколько недель назад инциденте с британским эсминцем, нарушившим морскую границу России в Черном море, который мог перерасти в военную конфронтацию.

Специалист по международным отношениям и лидер антивоенного движения Stop the War Крис Дойл, комментируя ситуацию, отмечает, что ни Россия, ни Великобритания не хотят войны, но риск дальнейшей эскалации очевиден.