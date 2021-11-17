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Al-Jazeera нашла только одну страну, «способную дать отпор России»

Вероника Полынина
25 минут назад

Только одна страна способна «дать отпор» России, пишет Al-Jazeera, комментируя заявление главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании Ника Картера о возросшем риске войны с РФ. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Al-Jazeera: только одна страна способна «дать отпор» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Картера, риск развязывания войны с Россией выше, чем когда-либо, из-за событий в Восточной Европе, включая нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Al-Jazeera отмечает, что совсем недавно бывший сотрудник британской внешней разведки Кристофер Стил заявил, что Россия «думает, что находится в состоянии войны с Соединенным Королевством».

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Кроме того, газета The Mirror сообщала, что Великобритания готова отправить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» российских военных.

Упоминается также о произошедшем несколько недель назад инциденте с британским эсминцем, нарушившим морскую границу России в Черном море, который мог перерасти в военную конфронтацию.

Специалист по международным отношениям и лидер антивоенного движения Stop the War Крис Дойл, комментируя ситуацию, отмечает, что ни Россия, ни Великобритания не хотят войны, но риск дальнейшей эскалации очевиден.

По его словам, на сегодняшний день только Великобритания способна дать отпор России – США сосредоточены на китайской угрозе, в Германии происходит смена власти, а Франция занимается подготовкой к президентским выборам.

Армия,В мире,Крис Дойл,Кристофер Стил,Генштаб,НАТО,InoSMI.Ru,
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