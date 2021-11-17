Британский F-35 рухнул в Средиземное море

Минобороны Великобритании сообщило о крушении самолета F-35 над Средиземным морем. Пилоту жив, ему удалось катапультироваться, пишет РИА Новости.
«Пилот британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль», - говорится в сообщении.
В Минобороны Королевства отметили, что по факту инцидента ведется расследование, в связи с чем в настоящее время давать дальнейшие комментарии было бы неуместно.
F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.