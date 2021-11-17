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Британский истребитель F-35 упал в море

Lenta.ru
1 час назад

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании упал в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был спасен эсминцем Queen Elizabeth (HMS «Королева Елизавета»). Об этом сообщает пресс-служба британского Министерства обороны в Twitter.

Британский F-35 рухнул в Средиземное море
Фото: Axel Schmidt / ReutersAxel Schmidt / Reuters

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 17 ноября, утром во время планового полета. «Началось расследование, поэтому дальнейшие комментарии пока давать неуместно», — говорится в публикации. Больше никаких подробностей случившегося пресс-служба не приводит.

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Армия,В мире,Елизавета Королева,Пентагон,
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