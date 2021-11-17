На нейтрализацию ВСУ в случае нападения на Крым отвели 600 минут

Чтобы нейтрализовать вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае агрессии Киева, российскому черноморскому флоту и войскам в Крыму потребуется от 50 минут до 10 часов «по нормативам». Об этом сообщает Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)» со ссылкой на высокопоставленный источник во флоте.

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По словам капитана первого ранга в отставке, в случае нападения Украины на Крым или другие территории России, Черноморский флот за это время произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры ВСУ. В том числе названы военные базы, силы и средства РЭБ, ПВО, артиллерия и аэродромы. Он подчеркнул, что указанные временные промежутки - это «военные нормативы современных армий».

«Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства - включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты - которым могут противостоять высоко мотивированные, но все-таки хуже обеспеченные технически, вооружениями и менее обученные войска, в том числе «москитный флот», - добавил источник.

Кроме того, морской офицер отметил, что вариант боестолкновений с ядерной державой со стороны США и стран НАТО в случае атаки Киева является «минимальным». В качестве примера он привел атаку Грузии в 2008 году, где находились «в том числе военные и технические специалисты, инструкторы НАТО».

«Не представляю ситуации, когда Россия сама бы атаковала первой, а не действовала реактивно», - обратил внимание моряк.