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ЕС захотел создать единую армию из-за гибридных угроз Белоруссии

Lenta.ru
36 минут назад

В Европейском Союзе (ЕС) захотели создать единую армию, которая способна развернуть военную группировку численностью до пяти тысяч военнослужащих для защиты от гибридных угроз. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

ЕС захотел создать единую армию из-за гибридных угроз Белоруссии
Фото: ReutersReuters

По словам главы евродипломатии сейчас у ЕС нет возможностей и групп быстрого реагирования для ускоренной мобилизации.

«Суть идеи — иметь специализированные группы для различных задач, так как в случае эвакуации граждан или в случае вмешательства между двумя сторонами в конфликте одни и те же силы не подойдут», — пояснил он.

Министры обороны 27 стран Евросоюза одобрили идею Борреля о создании армии, которая позволит европейским странам «быстро и решительно» реагировать на кризисные ситуации, такие как миграционное давление Белоруссии. Теперь члены ЕС разрабатывают «дорожную карту» с конкретными предложениями и сроками реализации. Окончательное утверждение запланировано на март 2022 года.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

Армия,ЕС,
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