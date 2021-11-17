ЕС захотел создать единую армию из-за гибридных угроз Белоруссии

В Европейском Союзе (ЕС) захотели создать единую армию, которая способна развернуть военную группировку численностью до пяти тысяч военнослужащих для защиты от гибридных угроз. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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По словам главы евродипломатии сейчас у ЕС нет возможностей и групп быстрого реагирования для ускоренной мобилизации.

«Суть идеи — иметь специализированные группы для различных задач, так как в случае эвакуации граждан или в случае вмешательства между двумя сторонами в конфликте одни и те же силы не подойдут», — пояснил он.

Министры обороны 27 стран Евросоюза одобрили идею Борреля о создании армии, которая позволит европейским странам «быстро и решительно» реагировать на кризисные ситуации, такие как миграционное давление Белоруссии. Теперь члены ЕС разрабатывают «дорожную карту» с конкретными предложениями и сроками реализации. Окончательное утверждение запланировано на март 2022 года.