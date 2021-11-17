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Украине «придется несладко»: в Крыму появится новый штурмовой полк

Елена Прошина
1 час назад

В Крыму закончат формирование нового десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск (ВДВ) к началу декабря. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам военного совета ВДВ, который прошел в Кубинке, сообщает «Интерфакс».

Полк станет частью Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Ранее американское издание The National Interest проанализировало защищенность Крымского полуострова. Эксперты пришли к выводу, что если Украина решит предпринять попытку военного вторжения на территорию России, то ей «придется несладко». В Крыму установлено современное вооружение, причем не только оборонительно, но и наступательное, сообщало РИА Новости.

Отметим, что к концу декабря в соединениях и полках завершат формирование подразделений беспилотников, а также переформирование взводов радиоконтроля в роты РЭБ дивизий и взводов радиопеленгации бригад ВДВ.

Напомним, в марте глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца 2021 года 56-ю десантно-штурмовую бригаду из Волгоградской области переформируют в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Крыму Феодосии.

Позднее в апреле на полуострове состоялись масштабные военные учения морской и сухопутной группировок в рамках внезапной проверки боеготовности. Они прошли на полигоне «Опук» в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. На боевом дежурстве в Крыму стоят три дивизиона С-400: в Феодосии (с января 2017 года), в Севастополе (с января 2018 года), в Евпатории (с сентября 2018-го).

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Ранее эксперты американского издания The National Interest пришли к выводу, что если Украина попробует предпринять попытку военного вторжения на территорию Крыма, то ей "придется несладко".

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,Интерфакс,
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