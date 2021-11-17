Полет на истребителе F-16 женщины-пилота попал на видео

Мишель Курран начала службу в ВВС США в 2009 году. Через три года Курран работала инструктором F-16 истребительной эскадрильи в Форт-Уэрте в Техасе. К «Буревестникам» Курран присоединилась в 2019 году и в настоящее время выступает в качестве ведущего пилота. Мишель Курран-единственная женщина-пилот, летающая в настоящее время в эскадрильи, и пятая женщина-пилот в эскадрильи за всю ее историю. Курран налетала в общей сложности более 1500 летных часов, в том числе 163 боевых часа в Афганистане.