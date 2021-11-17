Полет на истребителе F-16 женщины-пилота попал на видео

Женщина-пилот демонстрационной эскадрильи ВВС США «Буревестники» пролетела на истребителе F-16 над уникальным военным объектом. Видео полета из кабины военного летчика размещено в Telegram-канале «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как пилот из пилотажной группы «Буревестники» ВВС США майор Мишель Курран с позывным «Mace» выполняет проход над уникальным военным объектом – авиабазой «Дэвис-Монтен» в Тусоне штат Аризона.
Мишель Курран начала службу в ВВС США в 2009 году. Через три года Курран работала инструктором F-16 истребительной эскадрильи в Форт-Уэрте в Техасе. К «Буревестникам» Курран присоединилась в 2019 году и в настоящее время выступает в качестве ведущего пилота. Мишель Курран-единственная женщина-пилот, летающая в настоящее время в эскадрильи, и пятая женщина-пилот в эскадрильи за всю ее историю. Курран налетала в общей сложности более 1500 летных часов, в том числе 163 боевых часа в Афганистане.