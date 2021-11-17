В Армении подтвердили пленение своих военнослужащих

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о том, что в ходе приграничного конфликта с Азербайджаном в плен попали 13 армянских военнослужащих, еще один солдат погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армянского военного ведомства.
«С армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», — заявили в минобороны Армении.
Ранее Ереван и Баку прекратили военные действия после вмешательства России.
Обстановка на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны остается напряженной с 13 ноября. Стороны начали обстреливать друг друга из разнокалиберного оружия, обе обвинили друг друга в провокациях.
Как сообщили в Минобороны Азербайджана 16 ноября, армянские военные напали на два боевых поста, в результате азербайджанские военные захватили их в плен. Со своей стороны Ереван заявил, что атаку начал Азербайджан, и уточнил, что в плен азербайджанской армии попали 12 армянских военных.