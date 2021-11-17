В Армении подтвердили пленение своих военнослужащих

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о том, что в ходе приграничного конфликта с Азербайджаном в плен попали 13 армянских военнослужащих, еще один солдат погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армянского военного ведомства.

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«С армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», — заявили в минобороны Армении.

Ранее Ереван и Баку прекратили военные действия после вмешательства России.

Обстановка на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны остается напряженной с 13 ноября. Стороны начали обстреливать друг друга из разнокалиберного оружия, обе обвинили друг друга в провокациях.