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В Армении подтвердили пленение своих военнослужащих

Газета.Ru
28 минут назад

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о том, что в ходе приграничного конфликта с Азербайджаном в плен попали 13 армянских военнослужащих, еще один солдат погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армянского военного ведомства.

В Армении подтвердили пленение своих военнослужащих
Фото: ТАССТАСС

«С армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», — заявили в минобороны Армении.

Ранее Ереван и Баку прекратили военные действия после вмешательства России.

Обстановка на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны остается напряженной с 13 ноября. Стороны начали обстреливать друг друга из разнокалиберного оружия, обе обвинили друг друга в провокациях.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана 16 ноября, армянские военные напали на два боевых поста, в результате азербайджанские военные захватили их в плен. Со своей стороны Ереван заявил, что атаку начал Азербайджан, и уточнил, что в плен азербайджанской армии попали 12 армянских военных.

Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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